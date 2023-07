Nouvelle défaite en amical pour le Toulouse FC face à Norwich

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Toulouse FC perd un troisième match amical de rang face à Norwich City ce mardi en Autriche (2-0).

Nouvel échec en amical pour les toulousains ce mardi. Après deux premières défaites et un nul, Toulouse affrontait Norwich City pour terminer leur stade en Autriche mardi. Pour raison climatique, le match a été avancé de trois heures et Toulouse réalise une bonne première partie de rencontre. Le format de trois tiers temps de 40 min permettait d’offrir de l’action et tester des formules dans le jeu. Après deux tiers à 0-0, Norwich s’impose finalement grâce à des buts de C. Fassnacht (95’) et G. Sara (104’).

Le stage de compétition en Autriche est désormais terminé avec cette nouvelle défaite ! Prochain rendez-vous, samedi prochain du côté de Tarbes pour le cinquième match de préparation face au CA Osasuna à 11h00.