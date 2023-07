A Toulouse, Téléo en maintenance pendant 2 semaines

Partager Facebook

Le service Téléo, à Toulouse, va s’arrêter pendant deux semaines entre le 31 juillet et le 13 aout pour maintenance règlementaire annuelle.

Le téléphérique toulousain fonctionne tous les jours de 5h15 à 00h30 avec un passage toutes les minutes 30 aux heures de pointe. Les 2 semaines d’interruption permettent de réaliser des opérations plus longues qui ne peuvent être effectuées en quelques heures pendant les fermetures de nuit. Ces opérations sont : vérification des équipements et des systèmes, mise à jour des logiciels.

Une opération annuelle : « Chaque année, nous fermons Téléo pendant 2 semaines afin de réaliser des opérations de maintenance. La maintenance sera renouvelée chaque été pendant 15 jours. Et la période estivale a été choisie pour réduire au maximum les perturbations, l’affluence étant moins importante sur cette période » a déclaré Serge Jop, Président de Tisséo Voyageurs. Une maintenance pour garantir la sécurité des voyageurs déjà bien nombreux depuis l’ouverture en 2022. « Ces opérations de maintenance règlementaires annuelles sont nécessaires pour garantir la tranquillité et la sécurité de nos voyageurs. Nous les remercions pour leur confiance et leur fidélité depuis le lancement dans ce nouveau mode de transport en milieu urbain, soit plus d’1,8 millions de trajets réalisés depuis mai 2022 ! » a déclaré Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités, Tisséo Ingénierie.

Comment se déplacer ?

Une liaison bus sera proposée entre les stations Université Paul Sabatier et Hôpital Rangueil – Louis Lareng du lundi au vendredi toutes les 20 minutes aux heures creuses et toutes les 10 minutes aux heures de pointe. Il fonctionnera également les samedis et dimanches toutes les 20 minutes.

Le Linéo 5 permettra de relier la station Oncopole – Lise Enjalbert et la station de métro Empalot (ligne B), ligne de métro qui permet de rejoindre la station de métro Université Paul Sabatier.

Depuis la station Université Paul Sabatier, prendre la ligne B du métro direction Borderouge, puis correspondance Linéo 5 en direction de Portetsur-Garonne à Empalot pour rejoindre la station Oncopole.

Téléo sera remis en service le lundi 14 août.