Nouvelle date pour Benjamin Tranié à Toulouse

L’excellent Benjamin Tranié présentera son seul en scène « Le Dernier Relais » le jeudi 30 avril 2020 à la Comédie de Toulouse. La date étant complète, il sera le 29 avril 2020 toujours dans la salle de la Comédie.

Benjamin Tranié a fait parti de la troupe de « La Grosse Émission » sur la chaîne Comédie Plus entre 2015 et 2016. En Décembre 2016, il co-présente le gala « Humour vers le Futur » avec Artus dans le cadre du Festival du Montreux Comedy. Depuis Janvier 2017, on le retrouve en tant que chroniqueur sur Radio Nova dans l’émission « Les 30 Glorieuses » avec plusieurs personnages : le beauf, Tranié Raconte ou encore Claude Bourbier. On le retrouve à cette même période et pendant 2 ans, sur scène dans la comédie « Ben Hur ». En Mars 2018, Benjamin apparaît sur France 4 dans un rôle récurrent pour la série « Like Moi ! ».

Depuis Octobre 2018, il joue son seul en scène « Le dernier relais » et l’on peut le retrouver en guest sur Canal + dans le « JT pressé » ou dans « J+1 ». En Août 2019, il lance son premier podcast « Tranié Raconte ».

Rendez-vous en 2020 pour découvrir Benjamin Tranié sur scène à la Comédie de Toulouse !

BENJAMIN TRANIÉ – « LE DERNIER RELAIS »

MERCREDI 29 AVRIL 2020 – 20h30

JEUDI 30 AVRIL 2020 – 20h30 (COMPLET)

LA COMÉDIE – TOULOUSE

www.bleucitron.net