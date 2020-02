Toulouse – Pour la Nuit Solidaire, BigFlo & Oli récoltent 500 000 € pour le Secours Populaire

Partager Facebook

Pour leur Nuit Solidaire au Zénith Toulouse, Bigflo & Oli récoltent 500 000 euros pour le Secours Populaire en compagnie de nombreux artistes.

Dans un Zénith de Toulouse à guichets fermés, le duo Bigflo & Oli organisait une nouvelle édition de la Nuit Solidaire en faveur du Secours Populaire. Cette date, qui concluait une série de 240 concerts, a offert en plus d’un plateau d’artistes quatre étoiles, un joli chèque à l’association: 500 000 €. Une belle performance grâce au public et aux artistes présents. Et parmi ces derniers, on a pu voir sur scène Soprano, Jean-Luc Reichmann, 47 Ter, Berywam, Mouss et Hakim, Kikesa, Mc Solaar et bien entendu le papa, Fabian Ordonnez.

La Nuit Solidaire a été une belle réussite une fois de plus. Une autre édition pourrait voir le jour et devenir un rendez-vous incontournable dans le paysage toulousain.

N’oubliez pas, si vous voulez faire des dons au Secours Populaire ou juste en savoir plus : https://www.secourspopulaire.fr/







Crédit photo : Abygaelle Bertinat