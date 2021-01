Nouveau report pour les 20 ans du Collectif Toulousain Antistatic

Partager Facebook

Prévu en 2020, les 20 ans du collectif Antistatic sont de nouveau reportés du 20 février 2021 au 13 novembre 2021 au Bikini, près de Toulouse.

En 2020, le Collectif Antistatic devait fêter ses 20 ans pour la première fois. Ce sera finalement en 2021, et comme ce sera aussi la dernière fois, notez-le bien dans vos agendas.

Après avoir été l’un des plus énergiques et décalés représentants de la génération « collectif », Antistatic a recentré ses activités sur l’organisation de concerts metal, en se jouant des chapelles et des tendances. A la programmation de têtes d’affiche françaises et internationales s’ajoute une volonté forte de promouvoir la scène émergente et locale.

Pour son 20e anniversaire, Antistatic signe donc une affiche 100% toulousaine et éclectique, et réunit ses parents Psykup et Sidilarsen à Toulouse pour la première fois depuis 15 ans

Infos et réservations : www.lebikini.com