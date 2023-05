NeS en concert à Toulouse cet automne

Partager Facebook

NeS présentera son nouveau projet le 27 octobre 2023 au Rex de Toulouse.

Après avoir dévoilé l’EP « La Course » porté par le banger « Killcam » et parcouru toute la France avec une tournée à guichets fermés, NeS est de retour sur le devant de la scène pour présenter « Ça va aller », son nouveau projet 8 titres, dans lequel on découvre un NeS très introspectif, touchant et sincère. Bien plus qu’un simple titre de projet, « Ca va aller » fait office de mantra pour le jeune rappeur de 19 ans.

Une nouvelle étape de sa carrière à ne pas manquer pour la première fois sur scène à Toulouse au Rex le 27 octobre 2023 !

Réservations : www.bleucitron.net