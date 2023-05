Un avant goût du Weekend des Curiosités au Connexion Live

Partager Facebook

Ce vendredi 26 mai, rendez-vous au Connexion Live pour une soirée Warm Up du Weekend des Curiosités 2023.

Cette année, Les Curiosités propose aux festivaliers les plus motivés de s’échauffer avec la soirée Warm Up. Le temps d’une soirée, et pour la toute première fois, 4 artistes prometteurs investiront dès 19h la scène du Connexion Live, salle toulousaine incontournable dédiée aux artistes émergents : 2TH, Arthur Ely, Gjon’s Tears et Renard Tortue.

En deuxième partie de soirée, le collectif 50CL prendra la relève sous une formule club, gratuite, pour permettre à ceux qui le souhaitent de danser tout au long de la nuit. Les DJs présents vous seront bientôt dévoilés !

Pour rappel, le Weekend des Curiosités aura lieu les 2, 3 et 4 juin au Bikini avec Aime Simone, Flavien Berger, Dylan Dylan, Yoa et tout plein d’artistes à découvrir !