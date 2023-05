30e édition du Forom des Langues à Toulouse

Partager Facebook

Cette année, le Forom des Langues du Monde revient pour une 30ème édition sur la Place du Capitole le dimanche 28 mai.

Comme chaque année, cet événement culturel que l’on ne présente plus, nous embarque le temps d’une journée pour un voyage autour du monde à travers la présentation de plus d’ une centaine de langues. Au programme de ce 28 mai ? Des initiations aux langues, des animations, des conversations, du chant et de la danse autour des musiques du monde…

Les langues du monde entier

Le Forom des Langues du Monde investit chaque année depuis 1992 la Place du Capitole afin de faire découvrir aux petits et grands, dans une ambiance festive et chaleureuse, les langues du monde et leur culture. Le temps d’une journée tous les idiomes – connus et méconnus – sont mis sur un même pied d’égalité au cœur de la ville Rose. Albanais Russe, punu, qechua, shimaore, zaza, turc, chinois, estonien, mahorais, Nzebi, djerma, esperanto, filipino, langue des signes mais aussi français, dari, roumain, ou encore tamoul… plus d’une centaine de langues seront présentent Place du Capitole pour un moment de partage et d’échanges !

Cette année, le Forom des Langues du Monde mettra à l‘honneur les langues Ukrainienne et Russe.

Le monde à Toulouse

Depuis 2022, cet événement gratuit et ouvert à tous, se déroule de concert avec les Festivals Peuples et Musiques au Cinéma et Rio Loco dans le cadre d’un projet commun le « Mois des Cultures des Peuples du Monde » (de fin mai à mi-juin) afin d’offrir aux toulousain.e.s un mois placé sous le signe de la découverte des cultures du monde entier.

Programme du Forom des Langues du Monde 2023

10h : Ouverture du Forom sur la Place du Capitole.

12h30 : Inauguration :

1ère partie : Écoute du discours de Claude Sicre à Montréal en

1997 autour du Forom des Langues du Monde.

2ème partie : Présentation du Forom 2023.

13h : Début des animations.

16h : Conversation « L’Ukraine et ses langues ».

À 12h15, 12h45 et 16h30 : Écoute exceptionnelle

Écoute d’un conte illustré en musique.