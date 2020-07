Moonlight Benjamin en concert au Metronum Toulouse

Partager Facebook

La voodoo queen Moonlight Benjamin nous présente un nouveau trio inédit ce samedi soir à Toulouse !

En marge de son projet principal, qui l’a vu faire une tournée de 60 concerts dans 15 pays en 2019, et être chroniquée dans le New York Times ou sur la BBC par Iggy Pop himself, celle que les anglais appellent la « Patti Smith de la Caraïbe » profite de l’invitation du Metronum et de la Ville de Toulouse pour nous offrir un nouveau répertoire de blues créole. Moins électrique que lors de ses récents concerts, sa musique et son chant n’en sont pas moins envoutants… Un répertoire composé par Matthis Pascaud, qui l’accompagne depuis 3 ans maintenant, quelque part entre le vaudou Haïtien et des riffs de guitare à la Ry Cooder… la transe vaudou sous une nouvelle forme !

Rendez-vous donc ce samedi soir au Metronum pour une date de concert en transat.