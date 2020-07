Un Roman pour ado se déroulant à Montauban

Partager Facebook

« Belzébuth ne mordra plus » : un roman policier pour ado qui se déroule à Montauban !

Belzébuth, le chien de Madame Pouzergues est retrouvé mort dans son jardin. Aurait-il été empoisonné ? Par qui ? Et pourquoi ? Trois adolescents curieux et intrépides mènent l’enquête. Elle les mènera dans les rues et les boutiques de Montauban ainsi qu’au Muséum d’histoire naturelle Victor Brun où une exposition sur les fourmis attire leur attention et tout particulièrement la terrible fourmi géante Paraponera. Les enfants iront de découvertes en surprises et lèveront le voile sur la mort de Belzébuth, grâce à leur pie, Margot, aussi curieusequ’eux !

Vous y croiserez des personnages hauts en couleur comme le brigadier Yakafaucon ou Mme Arbus, vous entendrez chanter l’accent du sud, imaginerez les briques rouges resplendirent au soleil et les reflets de ce dernier dans le Tarn !

Les lecteurs, jeunes et moins jeunes, pourront sans mal s’imaginer les adolescents déambuler dans les rues du centre-ville et parcourir les allées du muséum d’histoire naturelle. Ils apprendront que certaines fourmis cultivent les champignons qu’elles consomment… et qu’une tortue à deux têtes nommée Janus coule des jours paisibles au Muséum d’histoire naturelle de Genève.

Ce roman plein de fraicheur et d’humour, inscrit dans le présent, est l’œuvre de Luc Passera. Ce natif de Montauban est professeur émérite de l’Université Paul-Sabatier de Toulouse où il a dédié sa carrière à l’étude du comportement des fourmis. Une fois à la retraite, il a décidé de partager ses connaissances avec le public. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur les fourmis dont un à destination des enfants. Il signe ici son premier roman jeunesse où l’intrigue se déroule à Montauban, comme un hommage appuyé à sa ville natale où de nombreux souvenirs se trouvent.

Un roman à lire et à partager en famille pour se divertir, apprendre et découvrir Montauban !

Belzebuth ne mordra plus de Luc Passera ( Edilivre )

Nombre de pages : 90

Prix : 12€