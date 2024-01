Festival des Lanternes : Plus de 260 000 billets vendus en un mois !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Succès pour l’édition 2023-2024 du Festival des Lanternes à Montauban avec pas moins de 260 000 billets vendus en seulement un mois.

La 6ème édition du Festival des Lanternes, plus grand festival d’Europe, continue d’éblouir petits et grands et vient de passer la barre des 200 000 visiteurs un peu plus d’un mois seulement après son ouverture (le 15 décembre dernier). Un chiffre auquel il faut ajouter plus de 60 000 billets prévendus.

À la croisée des mondes d’Avatar et d’Alice au Pays des merveille ce nouveau volet embarque le grand public dans un voyage immersif et interactif au cœur d’une forêt enchantée ! Les traditionnelles lanternes côtoient les nouvelles technologies pour nous plonger dans un monde où la réalité et imaginaire ne font plus qu’un.

Ouvert jusqu’au 11 février prochain, il reste encore un peu d’un mois pour découvrir ou redécouvrir le « Jardin Fantastique ».

Infos pratiques :

Festival des Lanternes – 6ème édition

Jusqu’au 11 février 2024

Jardin des Plantes – 3 Gd Rue Sapiac, 82000 Montauban

Le festival est ouvert de 18h à 23h

Tous les jours durant les vacances scolaires et jours fériés

et du mercredi au dimanche hors vacances et jours fériés

Billetterie en ligne : https://www.festivaldeslanternes-montauban.com/