Trophées Radio Classique : L’Opéra national du Capitole « Opéra de l’année »

Ce mardi 6 février, Radio Classique a décerné ses Trophées au titre de l’excellence musicale classique de 2023 et a distingué l’Opéra National du Capitole comme « Opéra de l’année ».

Pour cette 5ème édition du prix, l’Opéra National du Capitole de Toulouse était nommé aux côtés de l’Opéra-Comique de Paris et l’Opéra de Rouen Normandie, trois grandes maisons de création et de transmission.

« Quelques mois après que Toulouse a intégré le réseau international des villes créatives en recevant le label Ville des musiques décerné par l’Unesco, l’Opéra national du Capitole est reconnu Opéra de l’année par Radio Classique. Il réaffirme ainsi son statut d’acteur majeur de la vie culturelle toulousaine mais également de la scène classique française. Une distinction qui le confirme au rang des opéras de France les plus réputés mais aussi comme l’un des plus importants centres de production lyrique et chorégraphique avec son chœur, son ballet, ses ateliers de décors et de costumes. Le triomphe de ses productions a encore attiré, ces derniers mois, un public toujours plus nombreux et enthousiaste, ce dont je me réjouis. Je remercie les équipes du Capitole pour leur investissement et leur talent, car c’est d’abord à eux que cette récompense est destinée” a déclaré Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole