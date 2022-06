Mogwai au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Depuis plus de 20 ans, le groupe écossais Mogwai déploie son rock sur les scènes du monde entier. Et c’est avec un nouvel opus sorti en 2021, produit dans des conditions difficiles en raison de la pandémie, qu’ils reviennent de nouveau à Toulouse. « As The Loves Continues » prolonge cette aventure unique et le public anglais ne s’y est pas trompé en le classement en tête du top album à sa sortie.

Rendez-vous donc au Bikini le 13 juin pour découvrir un set autour cet opus agrémenté des meilleurs titres du groupe de Glasgow. Toulouseblog vous offre des places pour voir le groupe en live !

Infos et réservations : www.lebikini.com