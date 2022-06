Jurassic World 3, Champagne, Men…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Belle semaine de sorties avec Jurassic World, Champagne, Men ou encore Petit Fleur et La Chance sourit à madame Nikuko.

Jurassic World: Le Monde d’après de Colin Trevorrow

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine.

Champagne ! de Nicolas Vanier

Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick…

Men de Alex Garland

Avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu

Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s’isoler dans la campagne anglaise, en espérant pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la traquer.

Petite Fleur de Santiago Mitre

Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin.

La chance sourit à madame Nikuko de Ayumu Watanabe

Avec Cocomi, Shinobu Ôtake, Izumi Ishii

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre – un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.