A Blagnac, Intersport conçoit des vélos pour la police municipale

INTERSPORT vient de concevoir pour la police municipale de Blagnac un vélo exclusif qui a été pensé, développé et assemblé dans l’usine d’Intersport de Machecoul.

INTERSPORT, qui compte dans la région 9 magasins, vient de concevoir pour la police municipale de Blagnac un vélo exclusif qui a été pensé, développé et assemblé dans l’usine d’Intersport de Machecoul (44) pour répondre aux attentes des policiers : selle télescopique, éclairage puissant, pédale en aluminium, roue avant renforcée, béquille latérale.

Chaque utilisateur se verra équipé d’un casque avec éclairage led et télécommande au guidon. Répondant tout à la fois aux besoins des policiers municipaux (selle télescopique, éclairage led puissant, pédale en aluminium…) et à la politique très volontaire en matière de protection environnementale de la ville de Blagnac et de son maire Joseph Carles, ces vélos ont bénéficié de tous les savoir-faire d’Intersport en matière de deux roues.