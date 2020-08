Match amical : A Agen, le TFC retrouve les Girondins de Bordeaux !

Partager Facebook

Troisième match amical pour le TFC ce mardi 4 aout face aux Girondins de Bordeaux à Agen pour un derby de la Garonne.

Derby de la Garonne ce mardi soir entre Toulouse et Bordeaux. Un derby amical et le seul de l’année puisque les toulousains évolueront en Ligue 2 cette saison. Sauf confrontration en Coupe, les deux formations ne se joueront plus.

Pour le moment, les violets enchainent les matchs nuls face à Sète (3-3) puis face à Pau (2-2) la semaine dernière. Toulouse montre du caractère et de belles idées offensives, reste des soucis en défense.

Cette rencontre va pouvoir se disputer en public. Un maximum de 4999 spectateurs pourra ainsi se rendre au coeur du complexe Armandie pour assister à de derby « amical ». Une belle confrontation avant une quatrième – et avant-dernière – rencontre de préparation samedi 8 août, face au Rodez AF, à Montauban.

Bordeaux – Toulouse FC

Mardi 4 aout à 19h

Stade Armandie Agen

