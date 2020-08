Le Toulouse FC lance sa campagne d’abonnements !

Partager Facebook

Le Toulouse FC lance sa campagne d’abonnement ce mardi 4 aout, quelques jours avant l’ouverture de la saison de Ligue 2.

Le sportif reprend totalement ces droits. Après les aventures juridiques pour le maintien en Ligue 1 ou la descente en Ligue 2, après la vente du club et la création de l’organigramme, Toulouse retrouve le chemin du terrain et se prépare à sa saison de Ligue 2. Une saison qui débutera le 22 aout prochain face à Dunkerque au Stadium.

En attendant, on pourra prendre son abonnement pour la saison 2020-2021 à partir du 4 août prochain en ligne et à la billetterie du Stadium.Fervents amoureux du Téf, en vous abonnant, vous aurez ainsi la possibilité de venir encourager et soutenir les joueurs de Patrice Garande lors de chaque rendez-vous en championnat à domicile et les aider à atteindre leur objectif : donner le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher en mai prochain leur billet de retour vers la Ligue 1 Uber Eats.

Les tarifs : https://www.toulousefc.com/

Sous COVID, quelles sont les règles ?

Le TFC appliquera un certain nombre de règles sanitaires afin de pouvoir accueillir ses supportrices et supporters dans les meilleures conditions : port du masque, gel hydroalcoolique… Un masque aux couleurs du Téfécé sera d’ailleurs offert à chaque abonné(e) de cette saison 2020-2021 avant la première rencontre officielle des Violets.

En raison des règles de distanciation sociale, des modifications d’emplacement provisoires pourraient ainsi être prévues pour les abonnements et les réabonnements, dans le cadre des dispositions spécifiques mises en place par les autorités. Le club ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences liées à ces changements, nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des personnes dans le stade.