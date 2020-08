Match Amical : Nouveau nul pour le TFC (L2) face à Pau (L2)

Partager Facebook

Le Toulouse FC concède un nouveau nul vendredi soir à Saint Gaudens face à Pau (2-2).

Dix jours après un score de parité face à Sètes (3-3), Toulouse a connu la même situation face au Pau FC ce vendredi. Pourtant dominateur dans le jeu, les toulousains se sont fait surprendre par une bonne équipe béarnaise. Mené au score , les toulousains ont fait preuve de caractère pour arracher le nul, mais insuffisant pour la victoire. Nos violets sont sur la bonne voie à 22 jours de la reprise du Championnat de France. On notera que Ruben Gabrielsen et Stéphane Zobo inscrire leur premier but pour le club.

Résumé vidéo de TFC – Pau

Prochaine rencontre à Agen face à Bordeaux mardi 4 aout.