Mango ouvre ses portes à l’Espace Saint Georges de Toulouse !

La célèbre enseigne espagnole de vêtements et accessoires Mango, ouvre ce samedi 22 février à l’Espace Saint Georges.

C’est la première fois que la marque se développe sur une surface de plus de 800m2 au coeur de Toulouse.

Après l’ouverture de deux nouvelles boutiques en 2019, le centre commercial de l’hyper-centre poursuit une dynamique qui va de pair avec la restructuration en cours et débutée au printemps dernier. L’ensemble des magasins implantés dans le centre sont ouverts durant toute la durée des travaux qui aboutiront à l’été 2020.

Les dernières nouveautés de l’Espace Saint Georges

En 2019, l’Espace Saint Georges a entamé sa transformation avec la volonté de se démarquer en se modernisant et créant des lieux de vie et de partage.

Le centre commercial poursuit cette restructuration par l’ouverture de nouvelles enseignes, offrant à ses clients des offres inédites en centre-ville de Toulouse. En novembre dernier, deux nouvelles boutiques ont fait leur apparition :

• My Home My Dear, enseigne toulousaine dédiée à l’univers de la décoration d’intérieur.

Cette enseigne jeune et moderne, créée et développée sur Instagram par la toulousaine Charleine Allouche,s’est installée dans une cellule commerciale de 70m2. Il est possible d’y trouver luminaires, petits meubles,accessoires, vaisselle et objets de décoration uniques, issus d’un univers ethnique, tendance et épuré. La boutique se situe à côté l’enseigne de jouet exclusive du centre-ville « Le Bonhomme de Bois ».

• New Yorker, enseigne de vêtement jeune et branchée.

Avec une surface de 1 800 m2 consacré aux vêtements et accessoires mixte et sportswear, l’enseigne internationale New Yorker a choisi le centre commercial pour s’implanter pour la toute première fois en centre- ville de Toulouse.

À terme, l’Espace Saint Georges prévoit de réunir une quarantaine de boutiques, qui complètera l’offre du centre-ville et constituera le nouveau visage du Centre.