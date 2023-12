Mandarine en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Mandarine s’installe au Rex de Toulouse ce jeudi 7 décembre !

MANDARINE, c’est du rap avec une esthétique new wave et des instruments (trompette, saxo, guitare, clavier). MANDARINE navigue entre new urban jazz et rap fr new wave. Après un second EP (COUP DE CHAUD, 2022) aux couleurs funk et groove, MANDARINE était de retour en mai 2023 à un style plus numérique et hip-hop, avec leur nouvel opus « tranquille, calme ». Avec ce projet, MANDARINE élargit les horizons d’un rap français en plein renouveau, porté notamment par des artistes comme Rounhaa, H Jeune Crack ou Abel31.

MANDARINE présente le live de son dernier EP « tranquille, calme », un show unique au Rex Toulouse ce jeudi 7 décembre.