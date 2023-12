A Toulouse, Laura Adler évoque Agnès Varda

Partager Facebook

Laura Adler présentera son ouvrage consacré à Agnès Varda suivi d’une projection de Cléo de 5 à 7 à la Cinémathèque de Toulouse le 10 décembre 2023.

En mars 2019, Agnès Varda nous quittait laissant derrière elle une trace incroyable dans le paysage cinématographique. Une trace unique avec des films comme Sans Toit ni loi, les Glaneurs et la Glaneuse, les Plages d’Agnès ou encore Cléo de 5 à 7. Son ton unique et sa vision du cinéma aura marqué tout le monde. Cinéaste, photographe, plasticienne… Agnès Varda a exploré de multiples modes d’expression pour dire la société avec une grande exigence esthétique. Son amie Laura Adler retrace son parcours dans un essai biographique riche et intime aux éditions Gallimard. Un livre avec plus de cent cinquante photographies issues des archives personnelles d’Agnès Varda, généreusement ouvertes par sa fille.

Laura Adler sera présente à la librairie Ombres Blanches dimanche 10 décembre à 15h pour une rencontre autour de son nouvel ouvrage consacré à Agnès Varda.

Puis elle présentera le film Cléo de 5 à 7 à 18h à la Cinémathèque de Toulouse.

Ombres Blanches – Espace rencontres

ombres-blanches.fr

La Cinémathèque de Toulouse

69 rue du Taur

lacinemathequedetoulouse.com