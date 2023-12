Le Cirque Du Soleil, c’est cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Evénement ! Le Cirque du Soleil présentera son spectacle OVO au Zénith Toulouse Métropole du 7 au 10 décembre 2023.

La bonne nouvelle est tombée ! Le Cirque du Soleil revient à Toulouse avec l’un de ces plus beaux spectacle, « Ovo ». La production prendra l’affiche pour une durée limitée au Zénith de Toulouse cette semaine.

Le spectacle nous plonge dans un univers insoupçonné qui s’agite à nos pieds, un écosystème grouillant de vie et peuplé d’habitants clandestins – des insectes qui travaillent, mangent, rampent, volettent, festoient, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion d’énergie et de mouvement. Il y aura de l’inédit, des artistes incroyables, des moments merveilleux…Il ne faudra pas rater l’occasion de profiter de ce spectacle.

Réservations des dernières places sur box.fr