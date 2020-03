Lysistrata et The Psychotic Monks ouvre le Festival Pink Paradize 2020 !

Ce jeudi 5 mars, le Festival Pink Paradize 2020 ouvre sa 7e édtion avec un concert au Metronum de Toulouse en compagnie de Lysistrata, The Psychotic Monks et Astaffort mods.

Pour la soirée d’ouverture du festival Pink Paradize 2020, les Productions du Possible ont décider de faire plaisir aux Amoureux de rock ténébreux et puissant, de noise savant et de rock spontané avec Lysistrata, The Psychotic Monks et Astaffort mods.

Fer de lance d’une nouvelle scène indie-rock en France, Lysistrata ne vous laissera aucune chance. Réussissant comme peu la digestion des différents courants de la discipline, Théo, Max et Ben, vingtaine en poche, ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. Murs du son et mélodies vicieuses, labyrinthes noise et émotion frontale, c’est marqués que vous ressortirez de leurs griffes innocentes ; marqués et heureux.

Le groupe sera accompagné aussi de The Psychotic Monks et Astaffort mods ce jeudi soir au Metronum Toulouse.

Lysistrata et The Psychotic Monks

Jeudi 5 mars 2020

Metronum de Toulouse

https://pinkparadizefestival.com/