La Semaine de l’égalité à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Mairie de Toulouse propose la Semaine de l’Egalité avec de nombreux événements jusqu’au 8 mars. La programmation est co-construite par la Mairie de Toulouse, les associations et les partenaires de quartier pour encourager l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Le dimanche 8 mars, la Mairie présentera de nombreuses expositions mettant en lumière des femmes inspirantes, dont le parcours de vie et les choix ouvrent le champ des possibles. Autour de différentes thématiques : les sciences, le sport, la culture, l’industrie, l’artisanat, l’astronomie… Les Toulousaines et les Toulousains sont invités à venir visiter ces installations qui témoignent des grands changements en matière de rôles sociaux traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes. Ces femmes remarquables partageront, avec le public, le récit de leurs vécus et de leurs choix, pour encourager les femmes à oser.

Rendez-vous place du Capitole de 10h à 17h, station VélÔToulouse n°1 et 2

Programmation autour des femmes scientifiques

Organisé par le Quai des savoirs en partenariat avec le CNRS Occitanie Ouest, l’Université Fédérale de Toulouse, le Club de la Presse Occitanie et les Associations Maths en scène, Femmes&Sciences et Wikimédia France, de nombreux rendez-vous seront proposés :

• Atelier de rédaction de fiches Wikipédia sur les femmes scientifiques

• Curieuse visite : « À la découverte de femmes scientifiques remarquables au cœur de Toulouse »

• Ateliers et jeux pour parler aussi bien d’intelligence artificielle que faire un « Qui est-ce ? » en version féminine

• 1er babyfoot mixte imaginé par Nicole Abar, ancienne internationale de football féminine et créé par Bonzini !

De 10h à 18h, rendez-vous au Quai des savoirs

Station VélÔToulouse n°67

Rendez-vous dans les quartiers

Secteur Rive-Gauche Performance théâtrale. « Place(s) aux femmes : elles osent ! »

Avec ce spectacle, la compagnie Nanaqui propose une performance alliant théâtre et création radiophonique autour de la place et la visibilité des femmes dans l’espace public. La création alternera entre saynètes théâtrales de figures de femmes du quotidien teintées d’humour et d’ironie et portraits sonores de femmes inspirantes des quartiers du Grand Mirail, réalisés en complicité avec les habitantes et les adhérentes des associations Partage Faourette et Bas d’immeuble.

Jeudi 5 mars à 11 h – Place Anthonioz-de-Gaulle (station VélÔToulouse n°140) et vendredi 6 mars à 14 h 30 – Place Agapito-Nadal (station VélÔToulouse n°143)

Secteur Ouest, Reynerie. Marché des créatrices, place Abbal

Une quarantaine de créatrices exposeront leurs produits et savoir-faire dans une ambiance conviviale et familiale. Après une édition en après-midi, le marché revient en nocturne sur la rue de Kiev. Il vise à promouvoir l’initiative entrepreneuriale des femmes et permet d’accroître leur visibilité sur l’espace public. Porté par l’association Parle avec Elles, avec la participation des divers acteurs et actrices culturels et associatifs du territoire du Mirail, ainsi que des habitants de la Reynerie.

Samedi 7 mars à partir de 18h – Place André-Abbal

Rendez-vous à l’Espace Diversités Laïcité

Du 2 au 19 mars. Exposition « Les femmes de science sortent de l’ombre » Vingt-sept femmes scientifiques du monde entier et dans toutes les disciplines à découvrir sans plus tarder pour mieux les honorer !