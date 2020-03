Garou en concert à Toulouse en 2021

Partager Facebook

Le chanteur Garou présentera son « Soul City Tour » le mardi 26 janvier 2021 au Casino Barrière de Toulouse.

De l’album Seul à l’album Soul City ! Ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique Soul, Garou rend hommage sur scène aux incontournables de cette musique qui a fait la légende du label Motown. Vivez et ressentez cette musique en compagnie de 9 musiciens dans un show incroyable et festif le 26 janvier 2021 au Casino Barrière de Toulouse.

Garou – Soul City Tour

Mardi 26 janvier 2021

Casino Barrière Toulouse

En vente à Box Office au 0534311000 et www.box.fr