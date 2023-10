L’Ultra Bike Haute Garonne au départ de Labège

Partager Facebook

La ville de Labège sera au coeur de l’Ultra Bike Haute Garonne les 28 et 29 octobre prochain.

L’Ultra Bike France, course cycliste créée par deux toulousains, propose aux amateurs de vélo une nouvelle expérience avec des épreuves longues distances plus courtes et plus intenses que les formats classiques du genre, tout en gardant le meilleur de cette discipline. La ville de Labège a été choisie comme point de départ de cette course qui se déroulera les 28 et 29 octobre prochain.

L’Ultrabike, une expérience unique en totale autonomie

Ultra Bike France propose des épreuves de longues distances formatées pour les cyclistes qui souhaitent se tester sur cette nouvelle discipline, ou pour les spécialistes en préparation à une épreuve XXL.

Le concept est simple, parcourir en une seule étape et en autonomie une boucle de 200, 300 ou 500km. Les traces des parcours sont à suivre depuis un compteur GPS, sur des routes ouvertes à la circulation, tout en étant équipé d’un tracker, qui est visible sur un live tracking. Le défi consiste à bien gérer son effort, son alimentation-hydratation, son mental et les barrières horaires.

Les fondateurs et organisateurs de l’UBF, Hubert TISSOT et Jean-Marc BERIOU, sont tous deux des ultracyclistes aguerris. Ils ont l’ambition de démocratiser cette nouvelle discipline, avec des épreuves accessibles financièrement et sportivement au plus grand nombre de cyclistes.

Au départ de Labège

Pour l’étape en Haute Garonne, l’Ultra Bike propose des boucles au départ de Labège. La course de 200km, passera notamment par Rieumes, Le Fousseret, Sainte Croix Volvestre et Lézat sur Lèze. Celle de 300km, prolongera par Cintegabelle, Gardouch, Revel et Cramai. Enfin, pour les plus courageux, 500km au départ de Labège pour une boucle passant par Rieumes, Boulogne sur Gesse, Luchon, Aspet, Sainte Croix Volvestre, Cintegabelle et Revel.

Plus d’informations : http://ultrabikefrance.fr/