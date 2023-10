Laura Felpin en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Ce mardi 24 octobre, Laura Felpin présentera son spectacle sur la scène du Casino Barrière.

On ne présente plus Laura Felpin. Entre le cinéma, les series, un Molière du meilleur Seul(e) en scène, elle a su conquérir le public. Son humour ravageur prend une nouvelle dimension en public dans le spectacle « ça passe » où l’humoriste nous prouve que tout va bien et tout passe avec le temps. On a pu voir Laura Felpin l’an dernier dans Le Flambeau avec Jonathan Cohen mais aussi dans plusieurs apparitions dans d’autres sketchs comme dans « Moitié.e.s » de Studio Bagel.

Après sa date à guichets fermés en février dernier, Laura Felpin revient au Casino Barrière ce mardi 24 octobre !