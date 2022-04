Luidji en concert à Toulouse

Partager Facebook

Luidji sera en concert au Metronum de Toulouse ce samedi 23 avril 2022.

Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte. Et ce premier album : Tristesse Business Saison 1, n’est en réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin de croix artistique sinueux et cabossé. Luidji exorcise enfin toutes ses chimères, qu’elles relèvent de relations amoureuses écorchées ou de ses gamberges existentielles. Dans le simple but d’enfin retrouver la surface, et idéalement, d’y rester.

Retrouvez-le sur la scène du Metronum de Toulouse ce samedi 23 avril pour un concert exceptionnel !

> Réservations : www.bleucitron.net