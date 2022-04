Lola Dubini sur scène à Colomiers

Partager Facebook

Ce samedi 23 avril, Lola Dubini sera sur la scène de la Hall Cominges de Colomiers avec son one woman show.

Une heure avec Lola Dubini c’est renouer avec la meilleure version de vous-même… celle qui vous fait du bien ! En humour et en chanson, Lola nous raconte son histoire et ses anecdotes sans filtre et nous rappelle que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beaucoup d’auto-dérision pour pouvoir pleinement en profiter !

Lola Dubini, c’est aussi une voix et des duos prestigieux avec Joyce Jonathan ou encore Matt Simons. Elle cumule plus de 25 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Et plus de 2 millions

d’abonnés. Elle a été demi-finaliste de « La France a un incroyable talent » à l’âge de 15 ans. Très engagée dans la lutte contre le cyberharcèlement, Lola fait notamment partie du jury du Fonds pour le civisme en ligne de Facebook.

Réservations : https://colomiers.festik.net/lola-dubini/1