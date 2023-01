Lorenzo en concert à Toulouse

Partager Facebook

Toulouse dernière. Avec la sortie de son album « Légende vivante » fin 2022, Lorenzo annonçait la fin de son projet avec cet ultime opus. Il est accompagné par une dernière tournée des salles en cette année 2023 et donc, une date à Toulouse dans la mythique salle du Bikini.

Avant de devenir rappeur, Lorenzo, réalise sous le nom de Larry Garcia la plupart des clips du collectif Columbine. En 2026, il poste ses premiers clips sur Youtube et le succès débute pour la future légende vivante. L’Empereur du sale nous offrira les album Rien à Branler (2018), Sex in the City (2019) ou encore un quatrième en 2022 avec Légende Vivante. On y retrouve des featuring notamment avec Jean Dujardin ou Heuss L’Enfoiré sur 16 titres indomptables.

Rendez-vous au Bikini ce vendredi soir pour une dernière date toulousaine.

Info: www.lebikini.com