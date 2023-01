Les Pépites du Metronum avec Kalika, Blu Samu et Joye

Le Metronum Toulouse propose une troisième session de ces Pépites ce vendredi 27 janvier 2023 avec Kalika, Blu Samu et Joye.

Troisième volume de la belle initiative du Metronum Toulouse avec soirée « Pépites ». Le public pourra découvrir trois univers uniques et 100% féminins avec Kalika, Blu Samu et Joye.

Kalika

Affirmative et combattante, la voix de KALIKA fait l’effet d’un coup de poing dans un gant de velours. Tirant son surnom de Sara-la-Kali, sainte vénérée par la communauté des Gitans de Sainte-Marie-de-la-Mer comme de Kali, déesse indienne de la destruction et de la reconstruction, cette Catherine Ringer des temps modernes tape de la voix, le regard crépitant de rage mais le sourire barrant son doux visage. LATCHO DROM, qui veut dire « bonne route » est le titre de son premier EP. Vraie révélation scène de ces derniers mois, elle sera au Metronum ce vendredi.

Blu Samu

A 27 ans, Blu Samu panse ses blessures – amicales, parentales, amoureuses – sur les 7 ballades mélancoliques et frondeuses que renferme son EP, baigné d’une élégante luxuriance, invitant ici et là d’excitantes et sagaces expérimentations électroniques.

Joye

Le chant de Juliette Gradit commence à résonner à l’adolescence, avec son duo électro “Arthur & Joy”, grâce auquel elle découvre le monde de la nuit. Après une formation en jazz à Toulouse, elle rejoint le quatuor vocal jazz / pop Sojalisca, avec qui elle sort l’album “Agrimony”. JOYE vole ensuite en solo, pour se tourner vers des sonorités électros nocturnes.

Infos : lemetronum.fr