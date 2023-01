Soirée découverte au Bascala Bruguières

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La salle du Bascala à Bruguières, à quelques minutes de Toulouse, propose une soirée découverte ce vendredi 27 janvier avec Checca, Ziano et la jeunesse de Bruguières.

Les scènes découverte du Bascala c’est l’occasion de passer une bonne soirée entre amis ou en famille tout en soutenant les jeunes artistes ! En Novembre, vous avez pu faire la connaissance de Blue Jay, Dan et les Baltringues. Pour cette nouvelle édition du 27 janvier, découvrez Checca, avec en première partie Ziano et en ouverture les enfants et jeunes de Bruguières.

Checca en tête d’affiche

Alexandre Checcarelli, répondant au pseudo de « CHECCA », fondateur de l’association CheccTheFlow, est un artiste, auteur compositeur interprète Hip Hop. Rappeur engagé et passionné, sa plume est consciente, parfois mélancolique, parfois agressive mais souvent pleine de dérision et de 2nd degré comme vous pourrez le découvrir sur ses 2 albums « A contre sens » et « 13 » sortis en 2021 et 2022.

Ziano

Artiste Montalbanais aux multiples facettes, auteur compositeur, interprète aux sonorités d’ambiances modernes. Ses influences sont des rappeurs comme Soprano ou encore Alonzo (Psy4 de la rime) mais aussi des artistes comme Bob Marley ou Daniel Balavoine.

Plus de 10 ans d’expérience dans la musique, Ziano est un acharné de travail et son point fort est la scène. Il participe à plusieurs concerts sur la région Toulousaine et nous avons pu l’apercevoir au dernier festival Montauban en scènes. Il est en préparation d’un EP qui sortira début 2023 mais vous pouvez déjà retrouver ses clips et derniers sons sur sa chaîne Youtube.

ORGANISATION DE LA SOIREE

19H30 : Accueil du public

20H00 : Ouverture du show par les jeunes du Point Jeunes et les enfants de l ‘ALAE

20H30 : Première partie Ziano

21H00 : Checca

Infos : spectacles.le-bascala.com