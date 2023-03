Partager Facebook

L’Orchestre national du Capitole reçoit le trophée de « L’Orchestre de l’année » lors de la 4ème édition des Trophées Radio Classique.

Jeudi, Radio Classique, 1er média sur la musique classique et référence sur l’information de qualité, a récompensé l’excellence musicale classique de 2022. La cérémonie, animée par David Abiker et Pauline Lambert, animateurs sur Radio Classique, s’est déroulée au siège du Groupe Les Echos-Le Parisien. Le Grand Prix a été attribué au chef d’orchestre espagnol Jordi Savall pour le second volume d’une intégrale des symphonies de Beethoven distribué par Alia Vox.

On retiendra surtout le prix pour l’Orchestre national du Capitole lauréat du trophée « Orchestre de l’année » devant l’Orchestre National de Cannes et l’Insula Orchestra.