L’Orchestre de Chambre de Toulouse en mode « Hip Hop Orchestral »!

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Orchestre de Chambre de Toulouse joue son « Hip Hop Orchestral » le samedi 9 mars au Bascala de Bruguières.

L’Orchestre de Chambre de Toulouse parcourt le monde depuis 70 ans en proposant tous les répertoires, de la musique baroque aux créations contemporaines, avec le désir de partager l’Art auprès de tous les publics. « Hip hop Orchestral » c’est l’histoire d’une rencontre entre la « culture classique » et la « culture urbaine », entre Gilles Colliard, Directeur Musical de l’Orchestre de Chambre de Toulouse et Alexandre Checcarelli, artiste rappeur.

La force de son langage, la participation de danseurs hiphop, tout s’inscrit dans la philosophie de Gilles Colliard : réunir, collaborer avec toutes les formes d’expression artistique, démocratiser la musique. La transcription des chansons pour orchestre, substituant les sonorités originales par la couleur des cordes, vous emmène dans un monde sonore totalement nouveau, déconcertant et magnifique. Le concert devient ballet de sons, de couleurs, de danseurs ou les paroles et l’univers de « Checca » interpellent et séduisent.

Hip Hop Orchestral

Samedi 9 mars 2024 à 21h au Bascala