2 édition du festival J’irai Cracher sur vos Tongs  ce weekend !

Musique et humour sont au programme de la 2 édition du festival J’irai Cracher sur vos Tongs du 9 au 11 mai prochain à Roquefort des Corbières (11).

Véritable succès local lors de sa première édition, le festival est de retour pour sa 2e édition du 9 au 11 mai pour 3 jours de fête et de convivialité au Domaine du Grand Sauvage ! À l’arrivée des beaux jours et profitant de ce week-end à rallonge, J’irai cracher sur vos tongs propose un moment dansant, chantant et riche en émotions, accompagné de bons vins et de produits locaux au coeur des vignes de Roquefort des Corbières.

Vous ne savez pas quoi faire les 9, 10 et 11 mai J’irai cracher sur vos tongs met l’humour à l’honneur le jeudi 9 mai ! Retrouvez le Comedy Club Lol&lalala 2024, composé de 8 artistes émergents d’Occitanie présenté par Pierre-Emmanuel Barré & Aymeric Lompret, suivi d’un dj set.

Côté musique, La Yegros, El Gato Negro, Flox, Tato Garcia, Sabor a Mi et les artistes locaux Boule, Maevol, Bertille et Phreak Monica seront de la partie pour faire danser le Domaine du Grand Sauvage !

Au programme le reste du week-end, des activités insolites, des food-trucks, des huîtres de Leucate, des bières artisanales et du vin local !

Alors rendez-vous pour ce festival le weekend du 9, 10 et 11 mai à Roquefort des Corbières (11). Infos : domainedugrandsauvage.com