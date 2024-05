GoGo Penguin en concert à Toulouse ce mardi

Partager Facebook

Le groupe GoGo Penguin est de retour pour notre plus grand bonheur au Bikini de Toulouse.

GoGo Penguin est salué dans le monde entier comme un groupe électrisant, un collectif innovant qui associe la culture électronique et la musique de clubs à des influences minimalistes, jazz et rock pour créer une musique allant du dancefloor jusqu’à des mondes intérieurs méditatifs et ainsi, nous transporter dans des univers complètement nouveaux.

Rendez-vous ce mardi pour voir le groupe sur scène. Réservations : www.lebikini.com