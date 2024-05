Découvrez le premier album des toulousains de Underground Therapy

Partager Facebook

D01 (139×125) spine 6mm 1CD

Le groupe toulousain Underground Therapy tape fort avec leur premier album !

Mené par Sarah et ses cris de rage revendicateurs, Underground Therapy prescrit son néo-rock en guise d’anxiolytique. A force de poncer Deftones, Lofofora et Idles, les 4 “engRagés” revendiquent très haut et très fort l’émancipation et la catharsis. Leur style ? Si vous leur posez la question, ils vous diront qu’ils font du néo-rock thérapeutique. Le 5 avril dernier, les toulousains ont donc dévoilé leur premier album « Burning Tales »

Les prochaines dates du groupe :

25/05 – Auch – S&R Event – Brasserie Augusta (32)

01/06 – Le crès – Le KJBI (34)

28/06 – Mas d’Azil – S&R event – Tba (09)

29/06 – Ste Croix Volvestre – S&R Event – Tba (09)

10/08 – Albias – SON’ART FEST (82)

06/09 – Rennes – Melodie Maker (35)

07/09 – Landerneau – Davarn Breizh (29)

21/09 – Castres – S&R event – Les ateliers (81)

