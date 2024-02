Festival Tapages : Cette semaine au Théâtre du Grand Rond

Partager Facebook

Nouvelle semaine au Théâtre du Grand Rond avec le festival Tapages. Demandez le programme !

Lundi 26 février à 18h30, la Compagnie Jeux de Mômes revient avec ses petits, épaulés par le Grand Rond, avec Les Jeunes sortent du petit bois (de bagatelle) ! Au fil du temps, ils et elles se font une place dans le milieu artistique toulousain. Ils et elles ont entre 15 et 23 ans, à présent, sont drôles, émouvantes, toujours justes et étonnantes.

Lundi 26 février à 21h, la compagnie Léguacie présente Le Cimetière des Éléphantes. C’est le cabaret dans ton église, la sépulture dans ta salle de bain et un cercueil qui se prend pour une boîte de magicien.

Mardi 27 février à partir de 14h, nous vous proposons une présentation de maquettes des compagnies La Soucieuse, Cie Semis-Babillage, Cie L’ETE – L’Enveloppement Tenace des Etreintes, Cie Présences-monde, incandescente compagnie, Compagnie Münchhausen et Cie Créature ingrate. Venez découvrir des formes conçues spécifiquement à destination des professionnels, qui peut mélanger extraits du spectacle (courts) et/ou une présentation simple du projet. En entrée libre dans la limite des places disponibles. Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.

Mardi 27 février à 19h, rendez-vous pour le Cabinet de curiosités #2. Au programme 3 nouvelles étapes de travail : Madame est bonne de la Cie des Luttheureuses, Angle mort de La Fabrique d’Imaginaires En Fusion (F.I.E.F) et Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance de la compagnie Ultra Lux Météores.

Mercredi 28 à 17h et jeudi 29 février à 21 , la compagnie 90è Parallèle présente BIVOUAC. BIVOUAC est une ode à la fragilité, un voyage drôle et onirique, qui veut raconter ce qui se joue au bord du réel en alliant poésie, musicalité et recherche (choré)graphique.

Mercredi 28 février à 19h et dimanche 3 mars à 16h, Qu’est-ce que le théâtre ? de la Cie Oxymore aborde enfin un des sujets qui inquiètent le plus les Français : le théâtre. Face à cette inquiétude, des professionnels tentent de répondre à nos questions.

Mercredi 28 février à 21h et dimanche 3 mars à 18h, Les Chats de Schrödinger présentent Le Suicide des vaches en Suisse. En 2017, treize vaches se sont mystérieusement jetées d’une falaise. Cet acte reste à ce jour inexpliqué, car aucune trace d’attaque n’a été constatée.

Jeudi 29 février à 19h et dimanche 3 mars à 21h, dans Flagrant déni de la Cie Nous, Autres, trois femmes, trois destins, se croisent, par hasard, à un moment de leur vie où ce qu’elles ne voulaient pas voir leur saute au visage.

Vendredi 1er à 12h et samedi 2 mars à 19h, la Cie du Linge Sale présente SOS Détresse émancipation. Choutroute et Éponge sont collègues de longue date, elles répondent au standard téléphonique de SOS Détresse émancipation. Duo de clown qui bouffonne les violences de l’intime, elles font de leur mieux pour rendre justice.

Vendredi 1er à 19h et dimanche 3 mars à 14h, dans Almost Charlotte de la compagnie Fleet of feet, rencontrez Charlotte. Placée en maison de repos, Charlotte convoque des personnages nés de ses souvenirs et de son imaginaire. Ces figures remontent le temps pour faire défiler des bribes de leurs vies qui font écho à la sienne.

Vendredi 1er à 21h et samedi 2 mars à 17h, dans Flirt de la Cie Créature ingrate, une jeune femme utilise des objets pour retracer ses souvenirs, ses réflexions, pour remédier à la solitude et à l’incertitude d’un monde qui ne propose aucun modèle.

Samedi 2 mars 2024 à 21h, la Cie Silence Vacarme présente Tu disais ? Ange, jeune française, se lance dans un voyage au Mexique pour fuir son quotidien. Mais voyager comprend sa part de solitude au milieu de l’effervescence, et d’imprévus.

Dimanches 3 et 10 mars à 12h30, nous vous proposons un spectacle-brunch avec Il y a toujours de La Joyeuse Lucie Holle. Olivia et sa machine à café intelligente souhaitent réaliser le spectacle qui plaira à tout le monde. Mêlant théâtre d’objets et d’impro, ce spectacle questionne notre usage des stéréotypes et des étiquettes.

