L’Odyssud Blagnac dévoile sa programmation 2020-2021 !

En période de crise sanitaire, Odyssud Blagnac présente sa nouvelle saison avec des règles d’accueil particulières. Explications.

Après plusieurs long, très long, mois sans spectacle, Odyssud Blagnac rouvre ses portes pour une présentation de sa future saison. Une saison exceptionnelle en raison de la crise COVID 19. Malgré tout, la salle haute-garonnaise propose toujours une riche programmation avec des spectacles incroyables allant du théâtre à la musiques en passant par la danse, le cirque, l’humour et du jeune public. En tout, de septembre à mai 2020, c’est 60 spectacles programmés !

Penchons-nous un peu sur les spectacles à voir durant la saison 2020-2021. D’abord, début d’année en compagnie du spectacle Plan B du toulousain Aurélien Bory du 22 au 24 septembre. Parmis les spectacles à suivre, on notera le concert de Juliette (1/2 octobre 2020) Sophia Aram (3/4 octobre), Blon and Blond and Blond (5 novembre), Edouard Baer (19/21 novembre), Les ballets Jazz de Montréal (25/28 novembre), La vie de Galilée avec Philippe Torreton (1er/3 décembre), le Cirque Eloize (9/12 décembre), Plaidoiries avec Richard Berry (5/8 janvier ), Carmina Burana ( 13/16 janvier), François le Saint-Jongleur avec Guillaume Gallienne (21/23 janvier), Les Beaux avec Elodie Navarre et Emmanenuel Noblet (29/30 janvier) , 7 ans de réflexion avec Guillaume de Tonquédec et Alice Dufour (10-13 février), Shadow Sisters (3/4 mars), Stephane Guillon (4/6 mars), la magie de Viktor Vincent (19/21 mars), La Nuit du Cerf par le Cirque Le roux (30 mars/ 3 avril), Benjamin Millepied (7/10 avril) ou encore Room avec James Thierrée (6/12 mai). Mais tant d’autres sont aussi au programme.

La saison se terminera par le festival Luluberlu fin mai 2020 !

Découvrez en vidéo la présentation d’Emmanuel Gaillard, directeur d’Odyssud.

Un accueil spectateur particulier

Odyssud doit, comme toutes les salles assises, se conformer aux règles sanitaires en vigeur pour accueillir dans les meilleures conditions le public. Le port du masque est obligatoire, y compris pendant toute la durée des spectacles. Merci de venir avec le vôtre. Les enfants de moins de 11 ans en sont dispensés. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du bâtiment.



La distanciation physique sera respecté : une place vide entre chaque groupe de spectateurs (dans la limite de groupes de moins d’au maximum 10 personnes). Cela se fera lors des réservations notamment.

La capacité d’accueil des salles est limitée aux 2/3 (Grande salle : 700 personnes au lieu de 1 000 habituellement). Et enfin, les vestiaires sont fermés.