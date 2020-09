Redécouvrez Tenet en Imax à Toulouse

Partager Facebook

Le Cinéma Gaumont, près de Labège, propose ce jeudi 10 septembre une séance spéciale de TENET: l’Après-première. Soit le dernier film de Christopher Nolan décrypté par trois « experts ».

Vous avez déjà vu TENET, le dernier film de Christopher Nolan ? Vous l’avez adoré mais vous n’avez pas tout compris ? Le Cinéma Gaumont Labège, près de Toulouse, vont vous aider à y voir plus clair. Cette après-première vous permettra ainsi de revoir le film avec un tout nouveau regard.

Enregistrée le jeudi 3 septembre au Pathé La Villette à Paris, cette séance sera projetée simultanément dans tous les cinémas Pathé et Gaumont équipés d’une salle IMAX en France, au tarif exceptionnel de 8€ la place avec le code « IMAX ».

Sur l’écran, une discussion de trente minutes animée par Sébastien-Abdelhamid ouvrira la séance. Trois spécialistes tenteront de décrypter les thèmes majeurs de TENET : Philippe Rouyer (historien et critique cinéma), Jean-Baptiste Toussaint de la chaîne Tales From The Click (YouTubeur cinéma et grand fan des films du réalisateur) et Fabien Olicard (mentaliste, auteur et vidéaste). Des pistes de réflexion seront ainsi offertes au public pour lui apporter de nouvelles clés de lecture et revoir le film avec un regard neuf et dans les meilleures conditions possibles de son et d’image grâce à l’expérience spectaculaire IMAX.