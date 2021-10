LiquiMoly Starligue : Pas le droit à l’erreur pour le FENIX Toulouse à Dunkerque

Partager Facebook

Ce samedi soir, le FENIX Toulouse prend le chemin du Nord et de Dunkerque pour le compte de la 5e journée de Championnat de France.

Défaite interdite. Le FENIX ne réussit pas son début de saison en championnat avec déjà trois défaites. Et pour se refaire, Toulouse enchaine à l’extérieur. Faut dire que cette saison, le voyage réussit bien. Le weekend dernier, une première victoire à Chartres puis mercredi une qualification en Coupe de la Ligue face à Cesson-Rennes. Avec seulement 2 points au compteur et 4 matchs joués, les Toulousains n’ont plus le choix. S’ils veulent être à la hauteur de leur performance en coupe d’Europe, ils devront assurer un travail d’équipe afin de décrocher une victoire contre nos adversaires du nord.

Une équipe de Dunkerque plus que motivée à inverser sa tendance, avec 4 matchs et 4 défaites. C’est donc un déplacement compliqué qui attend Pierrick Chelle et ses coéquipiers. Mais, la victoire est possible !

Prochaine rencontre à domicile le 16 octobre prochain face à Nantes.