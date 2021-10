Coupe de la Ligue : Le FENIX Toulouse file en quart de finale !

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse s’est qualifié ce soir pour les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue, en battant Cesson sur le score de 24/26.

La bataille fut totale en Bretagne, puisque dès le début de la rencontre, les deux équipes se sont tenu tête. Jamais en première période l’écart au score n’a été de plus de 2 buts. Cependant c’est Cesson qui sort en tête à la mi-temps (13/12).

Toulouse ressort du vestiaire déterminé et ne laisse plus de place à l’attaque bretonne. Dès la 36ème minute, le FENIX passe devant au score et arrive même à mener de plus 3 à la 43ème.

Le FENIX se fera quand même quelques petites frayeurs dans cette seconde période mais conservera l’avantage jusqu’à la fin du match.

A noter la très bonne performance ce soir de l’ailier toulousain Edouard Kempf auteur d’un 9/9. Côté gardien, l’ancien de la maison Cessonnaise, Jef Lettens aura lui aussi offert une belle partie, auteur de 10 arrêts.

Rendez-vous le 16 octobre pour la 6e journée de Lidl Starligue face à Nantes au Palais des Sports.

La réaction d’Edouard Kempf :

« Nous avons abordé ce match comme une rencontre de Liqui Moly Starligue. Nous avons voulu mettre tous les ingrédients pour se qualifier ce soir, et c’est ce que nous avons fait. Ce n’est pas notre plus belle prestation depuis le début de l’année, mais le résultat est quand même là. Ce match nous prépare bien pour le match de samedi à Dunkerque, mais aussi pour le mois d’octobre. Nous allons enchainer de nombreux matchs, que ce soit en championnat ou en Coupe d’Europe. »