L’Impératrice en concert à Toulouse avec un nouvel album

Le groupe L’Impératrice présentera son nouvel album le 12 février 2021 au Bikini, près de Toulouse.

L’Impératrice signe son retour avec un second album « Tako Tsubo » avec le titre Peur des filles pour se moquer de la misogynie ambiante. Le succès de ce groupe de six musiciens s’est fait à travers le monde grâce à la pluralité de sa musique .

Tako Tsubo, qui veut dire piège à poulpe en japonais, signe un rupture. De ses tournées suite à la sortie de son premier album Matahari, qui de deux Olympia complets les emmènent sur les scènes du monde entier, et qui seront stoppées net par le virus juste avant un certain Coachella Festival, L’Impératrice a certes gardé le goût de la danse, du groove posé sur une basse virtuose, des synthés vintage et des mélodies pailletées. Mais confrontée à d’autres regards elle s’est offert la liberté d’explorer d’autres territoires, de faire un pas de côté.

Musicalement, l’Impératrice y trouve un nouveau ton, de nouvelles ruptures musicales, des rythmes..L’impératrice se régénère pour notre plus grand bien. Dans les textes, le groupe interroge le monde dans lequel on vit, les vents contraires qui l’animent, ces normes qui n’ont fait que se flouter : celles qu’imposent les réseaux sociaux ou le succès (Tombée pour la scène) ; celles qu’il faudrait observer pour écrire une chanson (L’équilibriste) ou danser (Voodoo?).

Cet album, on pourra le découvrir sur la scène du Bikini de Toulouse le 12 février 2021.

Réservations : www.lebikini.com