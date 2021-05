Champions Cup: Le Stade Toulousain file en finale !

Partager Facebook

Ce samedi, Toulouse retrouve la finale de la Coupe d’Europe, la 7e de son histoire, en s’imposant face à Bordeaux-Bègles (21-9). Le Stade Toulousain visera le 22 mai à Londres la conquête d’une 5e étoile !

Dans le premier acte, l’UBB impressionne dans la conversation du ballon et en touche. Malgré tout, Toulouse marque le premier essai de la rencontre par LEBEL, encore lui. Jalibert garde son équipe dans la partie grâce à son jeu. A la fin de la première période, Toulouse mène mais ne semble pas alors en position de l’emporter. Les bordelais sont costauds dans tous les secteurs et les toulousains commettent trop de fautes dans le jeu et dans les transmissions.

Comme souvent, et comme contre Clermont, Toulouse prend le meilleur sur son adversaire au fil de la rencontre. Ce samedi encore, le Stade se sent mieux en deuxième période. La pluie a cessé, et le jeu peut se développer. A moins de dix minutes de la fin, sur une chandelle de Ntamack bien récupérée par Kolbe, le jeu s’enchaine et Dupont offre la balle du break, transformée par l’ouvreur toulousain (21-9, 72e).

L’UBB pousse dans les derniers instants mais la défense du Stade Toulousain ne craque pas sur les derniers lancements bordelais.

11 ans après sa finale, le Stade ira en finale mais sans deux joueurs. Toulouse perd Alban Placide sur une fracture au bras, et Aldeghiri sur blessure à la jambe.

Le Stade Toulousain file donc en Finale de la Coupe d’Europe, une première depuis 2010. Rendez-vous à Twickenham pour la conquête de la 5e étoile.