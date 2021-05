L’American Cosmograph donne la parole aux spectateurs toulousains

Partager Facebook

Durant cette semaine, l’American Cosmograph de Toulouse a publié des vidéos de spectateurs sur son Facebook autour du thème « Vivement la prochaine séance ».

Une prochaine séance, on le sait désormais, aura lieu dès le 19 mai prochain. Les cinémas vont rouvrir leurs salles après six long mois de fermeture. Avant cette annonce, et on vous présentait le projet la semaine dernière, l’American Cosmograph de Toulouse a donné la parole aux spectateurs en manque de films sur grand écran.

Le résultat est une série de plusieurs vidéos à voir sur le facebook de l’American Cosmograph. Le Cinéma au coeur de la ville rose a posé des questions simples comme « Quelle différence entre voir un film à la maison ou au cinéma? » ou encore « Le cinéma te manque-t-il? ». Les spectateurs y répondent avec coeur, et nous prouvent l’envie des toulousains de retrouver les salles obscures. Une belle initiatives à découvrir !

Le 19 mai désormais, on pourra retrouver les salles…Vivement notre prochaine séance !

> Pour voir les vidéos : https://www.facebook.com/AmericanCosmograph/