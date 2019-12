Stade Toulousain : Thomas Ramos prolonge avec le club champion de France

Partager Facebook

L’international Thomas Ramos a prolongé avec le Stade Toulousain jusqu’à 2023.

Ce dernier, dont le contrat expirait fin 2021, a prolongé aujourd’hui son engagement avec le Stade Toulousain de deux saisons supplémentaires. Il est désormais lié au club, au minimum jusqu’au terme de l’exercice 2022-2023.

Arrivé au Stade en Cadets, il a intégré le Centre de Formation en 2013. Le natif de Mazamet a baigné dans les codes du jeu Toulousain, s’imprégnant de son identité en ajoutant ses qualités propres. Avec ses 93 matches disputés en professionnel toutes compétitions confondues depuis ses débuts, il s’est révélé au fil des saisons comme un joueur polyvalent et un buteur fiable.

Prêté à Colomiers lors de la saison 2016-2017, en Pro D2, Thomas a prouvé sa capacité à tirer son épingle du jeu au plus haut niveau. Fort de son jeu au pied d’une précision chirurgicale et de sa vivacité ballon en main, il est désormais un élément incontournable des lignes arrières du Stade. Lors de la saison passée, ses prestations lui ont permis d’être sélectionné avec le XV de France, d’abord pour le Tournoi des VI Nations puis pour la Coupe du Monde au Japon. Homme de base du titre de Champion de France 2019, il est apprécié par tous au sein du Stade Toulousain, de par ses valeurs d’humilité et de travail.