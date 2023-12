Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’exposition « Spirou dans la tourmente de la Shoah » s’installe au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation à Toulouse.

Après avoir conquis les visiteurs parisien pendant un an, le groom le plus célèbre de la bande dessinée pose ses valises à Toulouse sous le crayon du talentueux Emile Bravo. « Spirou dans la tourmente de la Shoah » est une exposition produite par le Mémorial de la Shoah et adaptée à Toulouse en coopération avec le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation.

Dans les premières pages de « L’Espoir malgré tout » d’Émile Bravo, Spirou assiste à l’invasion de son pays par les troupes allemandes en mai 1940. A travers l’histoire d’un héros célèbre, Spirou, Émile Bravo raconte la Seconde Guerre mondiale à un large public. La rencontre fictive entre Spirou et le peintre Felix Nussbaum et sa femme Felka, entraîne le personnage de bande dessinée dans la tourmente de la Shoah. Émile Bravo réussit la prouesse de forger un récit dessiné rigoureux, destiné à pallier la disparition irrémédiable des témoins directs de ces tragiques événements.

Cette exposition explore les faits historiques et les sources sur lesquelles s’est appuyé Émile Bravo pour bâtir son propos. Elle sera accompagnée des planches originales de la bande dessinée ainsi que des pièces de la collection du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation.

Cette expo ouvrira au public du 7 décembre au 3 mars 2024 au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation à Toulouse.

Informations pratiques

Musée départemental de la Résistance & de la Déportation

52 allées des Demoiselles – 31400 Toulouse