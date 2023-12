Lancement de la 17e édition du Prix Nougaro

Partager Facebook

Les inscriptions ouvrent ce lundi 4 décembre pour la 17e édition du Prix Nougaro.

Créé par la Région Occitanie, le Prix Nougaro encourage et valorise la créativité et l’expression des jeunes talents de la région. Ouvert à tous les jeunes résidant en Occitanie âgés de 15 à 25 ans, ce dispositif de repérage rendra cette année hommage à Claude Nougaro. A l’occasion des 20 ans de sa disparition, la catégorie spéciale « Ò Mon País » lui sera dédiée. La 17ème édition, c’est aussi une nouvelle catégorie et un duo de marraine-parrain inédit !

« Tròbad’or », nouvelle catégorie mettant à l’honneur l’oralité

Inspirée par l’héritage des troubadours occitans et catalans du Moyen-Âge, cette initiative lance un défi créatif aux candidats en les invitant à créer une performance orale originale, que ce soit à travers des discours, contes, slams ou joutes verbales. Claude Nougaro lui-même a repris à son compte le fabuleux héritage des troubadours en se disant « troubadour baroque et moderne ».

DeLaurentis et Mathias Malzieu : duo de marraine-parrain inédit

DeLaurentis, c’est « une femme et des machines ». Musicienne, productrice, compositrice, auteure, interprète, Cécile DeLaurentis est Une, et plurielle. Mathias Malzieu entame sa carrière d’homme poétique en 1993 en fondant le groupe Dionysos. Depuis, il développe son univers sous forme de livres, de disques ou encore de films.

Un concours ouvert à tous les talents créatifs de la région

Pour cette nouvelle édition, le Prix Nougaro propose 12 disciplines artistiques regroupées dans 5 catégories :

> Écriture : Poésie – Nouvelle – Oralité (nouvelle catégorie « Trobad’or »)

> Audio : Chanson – Musique instrumentale

> Vidéo : Court-métrage – Clip vidéo – Vidéo courte

> Arts visuels : Photographie – Bande-dessinée – Création visuelle

> Ò Mon País (catégorie spéciale dédiée à Claude Nougaro) : Création d’une œuvre sur le thème de l’héritage

Renseignements, règlement et candidatures disponibles sur le site prixnougaro.laregion.fr