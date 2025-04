Atelier Musique au Muséum de Toulouse : Exprimez votre créativité en sons !

Partager Facebook

Le Muséum de Toulouse vous invite à un atelier musical ouvert à tous ! Venez libérer votre musicalité et laisser votre créativité s’exprimer le vendredi 18 avril 2025 à 11h00.

Cet atelier est une occasion unique de manipuler des instruments de musique variés, petits et grands, venus d’ici et d’ailleurs. Explorez les sons, découvrez de nouveaux rythmes et laissez libre cours à votre imagination musicale !

L’atelier est ouvert à tous, dès l’âge de 5 ans, et ne nécessite aucune inscription préalable. Le tarif est inclus dans le billet d’entrée du Muséum.

Venez partager un moment convivial et stimulant, où la musique est un langage universel et accessible à tous !

Infos Pratiques :

Date : Vendredi 18 avril 2025 à 11h00

Lieu : Muséum de Toulouse

Tarifs : Le tarif est inclus dans le billet d’entrée du Muséum.