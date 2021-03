Exposition de l’artiste Emmanuel Bornstein au Musée de la Résistance et de la Déportation

Jusqu’au 26 septembre prochain, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation accueille l’exposition « Three letters. Peinture. Écriture. Résistance » de l’artiste Emmanuel Bornstein. En raison du contexte, découvrez les oeuvres en vidéo !

Emmanuel Bornstein, né à Toulouse en 1986, expose son travail jusqu’à la rentrée prochaine au Musée de la Résistance et de la Déportation. Il expose pour la première fois une série 94 œuvres, peintures sur papier, qu’il a conçue à partir de lettres et de documents d’archives officiels liés à trois personnes, Carmen Siedlecki, sa grand-mère survivante du camp d’extermination d’Auschwitz, Franz Kafka, le fils révolté, et Éric l’ami de jeunesse disparu.

Il y intervient directement par collages et gouaches sur des documents imprimés ou manuscrits. Une partie de ces documents est notamment constituée d’écrits officiels du « Ministère des Prisonniers, Déportés et Refugiés » (1944), ainsi que de la « Fédération nationale des Déportés et Internés patriotes » (1946).

En raison du contexte sanitaire et de la fermeture des lieux culturels, l’exposition n’est pas ouverte au public. Tous les 15 jours sur les réseaux sociaux de la collectivité à partir du samedi 13 mars, découvrez une oeuvre d’art. La première de ces diffusions est consacrée à l’œuvre « Carmen 1945 ».

Programme :

– 27 mars : « Carmen 1961 »

– 10 avril : « Eric Lettre 1 »

– 24 avril : « Eric Ange bleu épisode 4 »

– 8 mai : « Franz lettre au père 3 »

– 22 mai : « Franz lettre au XIV »

Pour en savoir plus : https://www.haute-garonne.fr/actualite/exposition-emmanuel-bornstein